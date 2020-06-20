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عماد متعب يمارس هواية الصيد ويمسك سمكة ضخمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك عماد متعب نجم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورتين له في وسط البحر خلال ممارسته هواية الصيد، ممسكا بأحد أنواع الأسماك الكبيرة.

 

 

ونشر عماد متعب نجم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، صورتين له خلال صيد الأسماك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، حيث ظهر ممسكا بأحد أنواع الأسماك، فيما لاقت الصورتين تفاعلا كبيرا من متابعيه.

 

على صعيد آخر، شارك عماد متعب، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، فى حملة الصور الكرتونية المنتشرة خلال الفترة الأخيرة على مواقع السوشيال ميديا، ونشر متعب صورة جمعته بزوجته يارا نعوم عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام. وكان عماد متعب قد أكد أنه يتمنى العمل داخل القلعة الحمراء يوماً ما، مشدداً في الوقت ذاته على أن هذا الأمر يتعارض مع رغبة من يحاولون إقناعه بدخول انتخابات اتحاد الكرة القادمة التي لا يجد نفسه وفيها ويتحفظ على خوضها.

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وقال عماد متعب في تصريحات إعلامية: "العمل في الأهلي شرف كبير وأسعى أن أكون لي دور بارز داخل القلعة الحمراء إذا طلبونى"، وتابع ملك الدقيقة 90 أن النادي الأهلي وجماهيره بالتحديد لهما فضل كبير فيملا وصل اليه، معلقاً :"كانوا دائماً نعم السند لي والكرة بدون جماهير ليس لها معني"

 

 

 

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