شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أول ظهور لـ عمرو وردة بصحبة كلبه بعد اتهامه بالتحرش بصحفية يونانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد اتهامات صحيفة يونانية بتورطه في واقعة تحرش بإحدى الصحفيات اليونانيات، شارك عمرو وردة مهاجم فريق باوك اليوناني، لاعب منتخب مصر، متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" بصورة جديدة برفقة كلبه.

View this post on Instagram 🐶 A post shared by Amr Warda (@ammrwardda) on Jun 20, 2020 at 4:18am PDT A post shared by Amr Warda (@ammrwardda) onJun 20, 2020 at 4:18am PDT

ويعد ذلك أول ظهور لـ عمرو وردة مهاجم فريق باوك اليوناني منذ اتهامات وجهت ضده بالتحرش بصحفية يونانية، حيث ظهر برفقة كلبه مبتسما، وذلك بعد ساعات من نفيه مزاعم تحرشه بالصحفية اليونانية.

وفي وقت سابق، علق عمرو وردة مهاجم فريق باوك اليوناني المنتخب الوطني، على اتهامات صحيفة يونانية بتورطه في واقعة تحرش بإحدى الصحفيات، حيث قال لقناة "بي بي سي العربية": "هذا الكلام كاذب تماما وليس صحيحا بالمرة".

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عمرو وردة

وكانت الصحفية اليونانية، ديمي ستاماتيليا، قد برأت عمرو وردة من تهمة التحرش في الواقعة التي انتشرت في الساعات الأخيرة، نافية هذا الأمر جملة وتفصيلا لتكذب بذلك التقارير اليونانية التي نشرت الواقعة.

وادعت تقارير صحفية يونانية، أن عمرو وردة لاعب المنتخب الوطني وفريق باوك، تحرش بصحفية تدعى ديمي ستاماتيليا وتعمل كمراسلة لتغطية أخبار نادي أولمبياكوس.

وقال موقع " onsports.gr" إن وردة التقى الصحفية المثيرة صدفة في أحد المحال التجارية في اليونان، ومنحها حسابه على إنستجرام أمام عمال المتجر للتواصل.

لكن الصحفية الإيطالية قالت اليوم في تصريحات لصحيفة "مترو سبورت" اليونانية: "تربطني علاقة صداقة جيدة جدا مع وردة، الرسائل التي انتشرت كانت موجودة بالفعل، لكن المحادثة نفسها زُورت من قبل شخص ما".

وأضافت: "ما نُشر لا يعكس الواقع على الإطلاق، أعرف وردة منذ سنوات وأنا أحبه كثيرا.. وردة تحدث معي وكان متفاجئا بشدة حول ما كُتب عنه".