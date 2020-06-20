شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أندية تتمسك برفض عودة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتمسك عدد من أندية الدورى الممتاز بفكرة إلغاء الموسم الحالى من الدورى والتحضير لموسم جديد، متعللين ببعض الحجج التى تدعم موقفها فى مطالبة باتخاذ هذا القرار، أهمها زيادة أعداد المصابين بفيروس كورنا، وصعوبة تنفيذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار العدوى، والخسائر المالية التى ستتعرض لها الأندية من جراء تطبيق هذا القرار.ولعل أبرز الأندية الرافضة فكرة عودة الدورى من هنا:

من ناحية أخرى، قرر مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، مد فترة رفع غرامة عدم حضور الجمعية العمومية الأخيرة أمام الأعضاء لنهاية الأسبوع الجارى، وبذلك يعتبر مد جديد لرفع الغرامة بعدما كان نهايتها أواخر الأسبوع، حيث جاء ذلك القرار من جانب منصور ومجلس الزمالك لإتاحة الفرصة أمام الأعضاء خلال تجديد الاشتراكات دون تحمل قيمة غرامة عدم حضور الجمعية العمومية الأخيرة للنادى.

وجاء فترة المد لرفع غرامة الجمعية العمومية مع منح مهلة أيضا لتخفيض اشتراكات "توابع" الأعضاء لمدة أسبوع جديد، حيث يمكن للعضو تجديد عضوية التابعين له على عضويته بـ350 جنيها بدلا من ألف جنيه، بحد أقصى خلال أسبوع، ويستقبل مقر الزمالك، خلال الفترة الحالية، أعضاء النادى الأبيض من أجل سداد رسوم تجديد الاشتراكات الخاصة بعضوية قلعة ميت عقبة، حيث فتح النادى الأبيض أمام أعضائه من أجل تجديد الاشتراكات وسط إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا تشهد متابعة دورية من مسئولى الزمالك حول المسألة من أجل الحفاظ على سلامة الأعضاء وموظفى النادى الأبيض.

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ويدرس مجلس الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، خلال الوقت الحالى، توفير خدمة مستقبلاً ليتمكن الأعضاء من دفع الاشتراكات إلكترونياً، لتسهيل الأمور بصورة أكبر أمام أعضاء النادى فى تلك المسألة، بعدما قرر مجلس إدارة نادى الزمالك، فتح باب الاشتراكات الخاصة بتجديد عضويات النادى حتى 30 من شهر يونيو الجارى، على أن يتم التجديد بعد ذلك الموعد بدفع غرامة مالية على أن تكون مواعيد استقبال الأعضاء من الساعة الثامنة صباحًا وحتى السادسة مساءً، وتقرر أن يكون دخول الأعضاء من بوابة شارع جامعة الدول فقط.

وحدد مجلس إدارة نادى الزمالك غرامة مالية بقيمة 1000 جنيه فى حال تخطى الموعد الذى تم الإعلان عنه حتى نهاية شهر يونيو، كما حرص مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على متابعة كل الإجراءات الاحترازية اللازمة بسبب فيروس كورونا قبل إنشاء خيمة للأعضاء لفتح باب الاشتراك حتى يتوفر التباعد الاجتماعى إلى جانب تعقيم النادى بأكمله واتخاذ كافة كل الإجراءات الوقائية للأعضاء وموظفى النادى بارتداء الكمامة وتوفير المسافات اللازمة بين كل عضو والآخر.

فيما ينتظر جهاز الزمالك، موقف إدارة النادى من موعد عودة التدريبات الجماعية للفريق، من أجل تحديد اليوم الخاص بإجراء التحاليل والفحوصات الطبية ومسحة كورونا استعداداً لعودة النشاط الكروى خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد الحرص على متابعة حالة اللاعبين البدنية خلال الفترة الماضية التى شهدت توقف النشاط الكروى منذ شهر مارس الماضى بسبب الإجراءات الإحترازية الخاصة بتجنب انتشار فيروس كورونا.