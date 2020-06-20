شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الاسكواش يعلن عودة النشاط أول يوليو ومنع أولياء الأمور من دخول الملاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الاتحاد المصرى للاسكواش، برئاسة عاصم خليفة، عدة قرارات خلال الاجتماع الذى عقد قبل ساعات فى مقر الاتحاد، لمناقشة سبل عودة النشاط الرياضى فى الفترة المقبلة، وذلك بحضور أمير وجيه المدير الفنى لمنتخب الرجال والمستشار الفنى للمشروع القومى للموهبين، والحكم الدولى ناصر زهران ومدرب المنتخب أحمد مطعني، وذلك بعد قرار الدولة بعودة الأنشطة الرياضية بداية من 25 يوليو الجارى بعد فترة التوقف التى بدأت فى مارس الماضي، بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وقرر اتحاد الاسكواش إرسال لجنة طبية إلى كل نادٍ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية قبل استئناف النشاط الرياضي، بالإضافة إلى عودة النشاط أول يوليو عبر التدريبات الفردية فقط وليست الجماعية، وبحد أقصى لاعب أو لاعبين فقط داخل الملعب لزجاجي.

كما قرر الاتحاد غلق غرف خلع الملابس ومنع دخول أولياء الأمور إلى الملاعب، حرصاً على سلامة اللاعبين ومنع انتشار الفيروس.



اتحاد الاسكواش



الاسكواش



تعليمات الاتحاد



مجلس الاسكواش

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وفي وقت سابق كان اتحاد الاسكواش قد أعلن توقف الأنشطة الرياضية فى مارس الماضى التزاماً بقرار رئاسة الوزراء، كإجراء احترازى لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد.

وأصدر اتحاد الاسكواش بياناً رسمياً لتأكيد انتهاء الموسم الرياضى الجارى جاء كالتالى: الهيئات والأندية الرياضية أعضاء الاتحاد المصرى للاسكواش، تحية طيبة وبعد، يشرفنى ويسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بخالص شكرى وتقديريعلى دعمكم الدائم مع الاتحاد المصرى للاسكواش.

نظراً لما تمر به البلاد، وبناءً على قرارات الجهات المسئولة بالدولة بإيقاف الأنشطة الرياضية، ومنها نشاط الاتحاد المصرى للاسكواش.

فقد تقرر إلغاء البطولات التالية:

بطولة نادى هليوبوليس ـ بطولة نادى طنطا ـ بطولة النادى الأهلى ـ بطولة نادى الجزيرة ـ بطولة الجمهورية للناشئين والناشئات موسم 2019/2020.

ويعتبر ذلك نهاية للموسم الرياضى 2019/2020، للاتحاد المصرى للاسكواش.

وسوف نوافيكم بموعد بداية الموسم الجديدطبقاً للمتغيرات وإمكانية عودة النشاط.