شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب براعم الزمالك يعلن تعافيه من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصطفى غراب، مدرب حراس المرمى بقطاع البراعم بنادى الزمالك، تعافيه بشكل نهائى من فيروس كورونا، موضحا أنه خضع لفحوصات طبية أخيرة خلال الساعات الماضية، واطمأن من الأطباء على تعافيه بشكل نهائى من المرض الذى لحق به مؤخرا، وأشار غراب إلى أن الأطباء أكدوا قدرته على ممارسة حياته بشكل طبيعى.

وأضاف "غراب"، أنه غادر العزل الصحى الذى كان يلازمه خلال الفترة السابقة، ووجه الشكر لمجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور على هدعم الدائم منذ بداية إصابته، وتواصل طارق يحيى رئيس قطاعات الكرة معه بشكل دائم حتى التعافى بشكل نهائى من الإصابة بفيروس كورونا.

ويعد غراب أحدث المتعافين فى الرياضيين من فيروس كورونا بعدما أرسل محمود سعد، المدير الفنى لاتحاد الكرة، رسالة صوتيه عبر واتس آب إلى المدربين والإعلاميين يطمئنهم خلالها على حالته الصحية وشفائه تماماً من فيروس كورونا بعد إيجابية العينة التى خضع لها منذ أكثر من شهر، ليتم عزله فى المنزل ثم أحد المستشفيات الخاصة وتضمنت الرسالة الصوتية التى أرسلها محمود سعد أنه تعافى تماما من فيروس كورونا بعد إجراء عدداً من الاختبارات والمسحات، وأن الجهاز الطبى المعاون له نصحه بالعودة لممارسة حياته بصورة طبيعية والعودة للعمل باتحاد الكرة لمباشرة أعماله وأنه سيتواجد فى الاتحاد خلال الأيام المقبلة.

وجاء إعلان اتحاد الكرة تعافى الدكتور محمود سعد، نجم الزمالك الأسبق والمدير الفنى لاتحاد الكرة، من فيروس كورونا، بعد أيام من إعلان إصابته ونقله لأحد المستشفيات للخضوع لبروتوكول العلاج الخاص بفيروس كورونا قبل أن يتماثل للشفاء، ليعيد البسمة للوسط الكروى بعد تماثل النجم الكبير وقال مصدر بالجبلاية، إن السبب فى إصابة محمود سعد هو مخالطته لـ"حلاق" حامل للفيروس، الأمر الذى أدى إلى تعرضه للإصابة وعزله بالحجر الصحي.