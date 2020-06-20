شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل بابل يكشف حقيقة حساب الوداع وتصريحات اللاعب قبل الانضمام للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف جيسيو رودريجيز، وكيل أعمال الأنجولى آري بابل جناح فريق أول أغسطس، حقيقة الحساب الذى نشر تغريدة باسم اللاعب وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى الساعات الأخيرة تشير إلى وداعه لجماهير فريقه قبل انضمامه إلى نادى الزمالك فى الموسم الجديد، وقال وكيل بابل لـ"الخليج 365"، إن ذلك الحساب مزيف وليس تابعا للاعب.

فيما فضل وكيل آرى بابل عدم الإدلاء بأى تصريحات بشأن انضمام اللاعب إلى نادى الزمالك لكون جميع الأمور سيكون الإعلان عنها من خلال إدارة قلعة ميت عقبة، مشددا على أن اللاعب لم يدل بأى تصريحات فى الساعات الماضية تخص انضمامه إلى نادى الزمالك ولم يتحدث فى هذا الشأن مع أى وسيلة إعلامية.

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حساب مزيف لآري بابل

وكشف مصدر مقرب من اللاعب أنه قام بالتوقيع إلكترونيًا لنادى الزمالك لمدة 3 مواسم مقبلة فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع النادى الأنجولى ليصبح لاعبا ضمن صفوف الفريق الأبيض فى الموسم الجديد وينتظر الثنائى الأنجولى آرى بابل جناح أول أغسطس الأنجولى، والتونسى حمزة المثلوثى الظهير الأيمن للصفاقسى التونسى، دعوة الزمالك للقدوم إلى القاهرة عند عودة حركة الطيران، بعد الاتفاقات التى تمت مع الثنائى من أجل الانضمام إلى القلعة البيضاء، فى صفقات انتقال حر لتعزيز صفوف الفريق فى الموسم الجديد، حيث يجيد بابل اللعب فى مركز الجناح الأيسر والمهاجم الثانى، أما المثلوثى هيدعم الجبهة اليمنى للفريق الأبيض بعد استقرار إدارة نادى الزمالك على التجديد لحازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأبيض خلال الفترة الجارية.

ويتواجد المثلوثى فى الوقت الحالى ضمن منتخب تونس الذى يضم بين صفوفه الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك، حيث يخوض الثنائى حاليا التدريبات برفقة نسور قرطاج خلال معسكره المقام خلال الشهر الجارى، والذى يأتى للمرة الأولى منذ أزمة كورونا الذى انتشر فى مختلف دول العالم، ومن المنتظر أن ينهى المثلوثى كافة أمور إنهاء تعاقده مع الصفاقسى من أجل الحضور إلى القاهرة والانضمام للفارس الأبيض.

وشهدت الساعات الماضية، كشف مرتضى منصور رئيس الزمالك عن حصول ناديه على توقيع لاعبين من العيار الثقيل خلال الفترة الحالية، موجهاً الشكر إلى كل من أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادى وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة، لإنهاء الصفقة فى صمت، وأكد مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج زملكاوى فى قناة الزمالك، أن اللاعبين مميزان للغاية وسيكونا مفاجأة لجماهير الزمالك، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان الرسمى فى الوقت المناسب.