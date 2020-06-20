شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمارة: طاهر محمد طاهر لاعب مميز وهداف وإضافة للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عمارة، نجم الأهلى السابق، أن طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون الذى يقترب من صفوف الأهلى مفيد جداً للقلعة الحمراء فى حال إتمام الصفقة والإعلان عنها بشكل نهائى. وأضاف محمد عمارة، فى تصريح لـ الخليج 365، أن طاهر محمد طاهر لاعب مميز وهداف يحتاجه الفريق الأحمر فى الفترة المقبلة، خاصة أنه يتميز بصغر السن، وسيكون إضافة قوية للقلعة الحمراء فى حال إتمام الصفقة.

وتناقش لجنة التخطيط بالنادى الأهلى المطالب المالية لنادى المقاولون العرب من أجل إتمام صفقة طاهرمحمد طاهر بشكل رسمى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فبعدما تحدث مسئولو الأهلى مع نظرائهم فى المقاولون مؤخراً بشأن إتمام الصفقة، وتقرر إحالة ملف الصفقة للجنة التخطيط للكرة فى الأهلى والتى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها كلاً من زكريا ناصف وخالد بيبو.

وتناقش اللجنة المطالب المالية لنادى المقاولون وكيفية إتمام الصفقة، وهل سيتم حسمها على سبيل البيع النهائى أم الإعارة، وكذلك اللاعبين الذين من الممكن الاستعانة بهم من الأهلى لحسم الصفقة على سبيل المقايضة بانتقالهم للمقاولون ومعهم مبلغ مالى من أجل ضم طاهر محمد طاهر الذى وقع للأهلى قبل عدة أسابيع ويتبقى حسم الصفقة مع المقاولون.

وعاد طاهر محمد طاهر، لاعب المقاولون العرب، من الساحل الشمالى بعد قضاء إجازة هناك استمرت لمدة أسبوع، وذلك لإنهاء إجراءات انتقاله للنادى الأهلى بعد وصول المفاوضات بين النادى الأحمر وقلعة الذئاب لمراحل متقدمة للغاية، ومن المقرر أن ينهى طاهر كافة إجراءت الانتقال للأهلى خلال الساعات المقبلة، لاسيما أن اللاعب عاد من الساحل بعد اتصالات بينه وبين مسئولى القلعة الحمراء.