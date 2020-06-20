برة الملعب.. سلمى خالد لاعبة الطائرة: هوايتى العزف ومنة شلبى مثلى الأعلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى هى سلمى خالد لاعبة الكرة الطائرة بنادى القاهرة، ومن أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات. برة الملعب ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ بحب العزف جداً وبعزف بيانو. ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ مبعرفش أعمل أى أكل بصراحة.

سلمى خالد 0 من نجمك المفضل؟ عمر خيرت . من مطربك المفضل؟ عمرو دياب . Advertisements لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟ أتمنى أكون مهندسه معمارية. لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟ لا مش هستخدم العنف.

سلمى خالد 3 مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟ منة شلبى . بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ الفورمال . تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟ أكيد رياضى هيكون أفضل.

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