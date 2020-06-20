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شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. سلمى خالد لاعبة الطائرة: هوايتى العزف ومنة شلبى مثلى الأعلى والان مع تفاصيل الخبر
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
بحب العزف جداً وبعزف بيانو.ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟
مبعرفش أعمل أى أكل بصراحة.
سلمى خالد 0
من نجمك المفضل؟
عمر خيرت .من مطربك المفضل؟
عمرو دياب .
أتمنى أكون مهندسه معمارية.لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟
لا مش هستخدم العنف.
سلمى خالد 3
مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟
منة شلبى .بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الفورمال .تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟
أكيد رياضى هيكون أفضل.
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