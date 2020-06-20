أحمد حجازي أساسياً في تشكيل وست بروميتش أمام برمنجهام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي أعلن سلافين بيليتش المدير الفني لنادي وست بروميتش ألبيون عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة برمنجهام سيتي ضمن منافسات الجولة 38 بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب". وتُستأنف بطولة "تشامبيونشيب" اليوم السبت، بعد توقفها لأكثر من 3 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). Advertisements ويتواجد النجم المصري أحمد حجازي في التشكيل الأساسي لوست بروميتش لملاقاة برمنجهام سيتي في "تشامبيون شيب". وجاء تشكيل وست بروميتش كالتالي: جونستون - جيبس - حجازي - أجايي - فورلونج - ليفرمور - فيليبس - ساويراس - بيريرا - روبنسون - روبسون كانو. ويحتل وست بروميتش المركز الثاني في جدول ترتيب البطولة، برصيد 70 نقطة بفارق نقطة عن المتصدر ليدز يونايتد، أما برمنجهام سيتي فيقع في المركز الـ16 برصيد 47 نقطة.

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