صحيفة تونسية تكشف الموعد المحتمل لانضمام المثلوثي للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

ذكرت صحيفة الصحافة التونسية، أن الدولي التونسي حمزة المثلوثي لاعب الصفاقسي التونسي، قد ينضم لصفوف الزمالك بعد أن ينتهي من مشاركته في معسكر المنتخب التونسي الجاري حاليًا.

وأضافت الصحيفة أن المثلوثي الذي ينتهي تعاقده مع الصفاقسي بنهاية الشهر الجاري، لن يعود من جديد إلى ناديه وربما ينضم مباشرة إلى الزمالك بعد نهاية معسكر نسور قرطاج حال تم فتح المجال الجوي من أجل الانتقال إلى القاهرة وإنهاء الأمور.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن الأمور تمت بين الزمالك وبين المثلوثي الذي سينتقل للفريق الأبيض في صفقة انتقال حر على أن يتنازل عن مستحقات 6 شهور إلى ناديه.

ويضم الزمالك بين صفوفه تونس أخر وهو فرجاني ساسي والذي يتواجد في الوقت الحالي في معسكر المنتخب التونسي الذي بدأ خلال الأيام الماضية.