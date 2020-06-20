"أهم صناع الفرحة في الكرة".. عضو مجلس إدارة الأهلي يُهنيء "المعلم" بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
هنأ عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، محمد الجارحي، لاعب ومدرب الزمالك الأسبق حسن شحاتة بعيد ميلاده.
ونشر الجارحي ـ على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت صورة له خلال تكريمه لحسن شحاته وأخرى للاعب الزمالك بجانب محمود الجوهري، رئيس النادي الأهلي حالياً، مُذيلاً إياها بتعليق:"الكابتن حسن شحاتة أحد نجوم الزمن الجميل لاعباً وأحد أهم صناع الفرحة والانتصارات لجمهور الكرة المصرية مدرباً مع المنتخب الوطني".
وأتم عضو مجلس إدارة الأهلي تدوينته بـ:"لم يعرف سوى المنافسة الشريفة داخل حدود المستطيل الأخضر طوال مشواره وبادر باحترام الجميع فبادلوه الاحترام ولهذا تحتفي الجماهير المصرية بعيد ميلاده.. كل عام وأنت بخير يا كابتن".
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