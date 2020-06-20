تقارير تونسية: المباركي إلى الجونة أو دجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

ذكرت تقارير صحفية تونسية، أن إيهاب المباركي لاعب الترجي التونسي يملك عرضين من جانب وادي دجلة ومن جانب الجونة من أجل الانضمام لصفوف أحدهما خلال الفترة المقبلة.

ونفت التقارير الذي نشرته صحيفة الصحافة التونسية أن يكون هناك أي مفاوضات بين لاعب الترجي وبين نادي بيراميدز.

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وذكرت الصحافة أنه ما لم تحدث مفاجأة - وهي تجديد عقد المباركي مع الترجي - فإن اللاعب سينتقل إلى دوري WE المصري، وبالتحديد وادي دجلة أو الجونة.

وكانت تقارير خلال الأيام الماضية قد ربطت بين اللاعب وبين نادي بيراميدز وهو ما نفاه التقرير.

وشددت الصحيفة على أن اتساع الخلافات بين اللاعب وبين إدارة نادي الترجي تزيد من فرص رحيله إلى الدوري المصري.