غرائب كرة القدم.. حارس روستوف الروسي يحقق إنجازا تاريخيا رغم استقبال 10 أهداف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد فاروق:

حقق دينيس بوبوف حارس فريق روستوف الروسي إنجازًا تاريخيًا، رغم الهزيمة العريضة التي مني بها فريقه أمام سوتشي بعشرة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الدوري الروسي الممتاز.

وأُجبر روستوف على خوض مواجهة سوتشي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين بالدوري الروسي، في غياب لاعبي الفريق الأول بالكامل، بسبب خضوعهم لحجر صحي، عقب إصابة ستة منهم بفيروس كورونا المستجد، وهو ما دفع النادي للمشاركة بفريق من الناشئين.

ورغم استقبال شباكه 10 أهداف، حقق بوبوف البالغ من العمر 17 عامًا إنجازًا تاريخيًا في المسابقة المحلية الروسية، حيث أصبح أكثر حارس يتصدى لتسديدات خلال مواجهة واحدة طوال تاريخ المسابقة، بعدما أنهى المباراة بخمسة عشر تصديًا ناجحًا.

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وتألق بوبوف منذ الدقائق الأولى للمواجهة، حيث تصدى لركلة جزاء نفذها فلاديمير أبراموف لاعب سوتشي في الدقيقة السادسة، قبل أن يتصدى لطوفان من الهجمات على مدار المباراة التي اكتسحها أصحاب الأرض.

وفي واقعة نادرة للغاية في عالم كرة القدم، تُوج بوبوف بجائزة رجل المباراة، رغم الهزيمة القياسية التي تلقاها فريقه، كما نال إشادة الحساب الرسمي للدوري الروسي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في المواجهة الأولى التي يخوضها بالمسابقة.