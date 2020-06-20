توأمه يشجع الزمالك .. من هو نجل أبو تريكة وجه العربي القطري الجديد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن الأيسلندي هايمير هالجيرسون مدرب منتخب أيسلندا الأسبق والعربي القطري اختيار أحمد أبو تريكة مهاجم فريق الشباب بالنادي لقائمة الفريق الأول لأول مرة في معسكره استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري القطري.

أحمد أبو تريكة من مواليد عام 2001 يشغل مركز الوسط المهاجم والمهاجم الصريح وهو نجل نجم الأهلي الأسبق محمد أبو تريكة، بدأ مشواره مع كرة القدم بنادي الصيد فرع الدقي وهو في العاشرة من عمره .

View this post on Instagram View this post on Instagram 💪💪 A post shared by Ahmed Abotrika (@ahmed22_trika) on Oct 31, 2016 at 11:54am PDT A post shared by Ahmed Abotrika (@ahmed22_trika) on Oct 31, 2016 at 11:54am PDT

انتقل بعدها أحمد بصحبة توأمه سيف للعب بأكاديمية "إيجيلز" قبل السفر إلي قطر ليلتحق بنادي العربي مع شقيقه ويتدرج في فرق الشباب حتى وصل لفريق 23 عام وهو في الـ 17 من عمره ليحصد المركز الثالث معه .

قال أحمد في تصريحات سابقة إنه يعتبر والده مثله الأعلى كروياُ واختار عبد الله السعيد أفضل لاعب في مصر.

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وكشف أبو تريكة الصغير أن شقيقه سيف يشجع نادي الزمالك وارتبط له بسبب حبه لمحمد إبراهيم الذي رحل عن الفريق الأبيض لنادي المقاصة فيما كشف الأب أن سيف يشجع نادي أرسنال عالمياً.

وقال أبو تريكة الاب في تصريحات سابقة إن أحمد يتفوق على نجله الأخر وتوأمه سيف بأنه أكثر جدية مشيراً إلى أن الأخير يلعب بقدمه اليسري ويتميز بالمهارة.

ورشح الثنائي للإنضمام لمنتخب مصر للشباب 2001 الذي يقوده ربيع ياسين