اليوم.. الصفاقسي يواجه النجم الساحلي وديًا

دخل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصفاقسي التونسي في معسكر مغلق بمدينة سوسة يستمر حتي يوم الجمعة 26 من الشهر الجاري. ويسعى الجهاز الفني للفريق إلى مواصلة التحضير البدني والفني للاعبين من خلال هذا المعسكر ، بعد أن استأنف تدريباته منذ أسبوعين بصفاقس إثر قرار العودة التدريجية للأنشطة خلال هذا المعسكر ، بعد أن استأنف تدريباته منذ أسبوعين بصفاقس إثر قرار العودة التدريجية للأنشطة الرياضية والتي توقفت لمدة طويلة بسبب جائحة كورونا وضمت قائمة النادي الرياضي الصفاقسي 26 لاعبا، حيث تخلف الثنائي حسام دقدوق ومحمد بن علي بسبب الإصابة، بينما التحق رباعي منتخب تونس بالمعسكر ويلاقي النادي الصفاقسي اليوم السبت 20 يونيه النجم الرياضي الساحلي وديا بدايــة من الســاعة الخــامسة مســاء بملــعب بــوعلــي الحــوار بحمــام سوســة.

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