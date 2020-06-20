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صرف المستحقات يعيد الإفريقي التونسي للتدريبات

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استأنف لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي  النادي الإفريقي التونسي صباح اليوم السبت، تدريباتهم بملعب الشادلي زويتن بقيادة المدرب لسعد الدريدي بعد راحة دامت أكثر من ثلاثة أشهر إثر توقف

النشاط بسبب تفشي وباء .

 

وجاءت عودة  اللاعبين  إلى التدرب بعد أن رفضوا في أكثر من مناسبة استئناف النشاط قبل الحصول على مستحقاتهم

المتأخرة.

وقام  حمزة الوسلاتي نائب رئيس النادي الإفريقي  بتسليم اللاعبين جانب من مستحقاتهم قبل استئناف التمارين رسميا.

ومن المنتظر أن يتحول الفريق إلى عين منازلهم للدخول في معسكر  مغلق تتخلله بعض المباريات الودية استعدادا لعودة نشاط الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

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