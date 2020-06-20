استأنف لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النادي الإفريقي التونسي صباح اليوم السبت، تدريباتهم بملعب الشادلي زويتن بقيادة المدرب لسعد الدريدي بعد راحة دامت أكثر من ثلاثة أشهر إثر توقفالنشاط بسبب تفشي وباء كورونا.
وجاءت عودة اللاعبين إلى التدرب بعد أن رفضوا في أكثر من مناسبة استئناف النشاط قبل الحصول على مستحقاتهمالمتأخرة.
وقام حمزة الوسلاتي نائب رئيس النادي الإفريقي بتسليم اللاعبين جانب من مستحقاتهم قبل استئناف التمارين رسميا.
ومن المنتظر أن يتحول الفريق إلى عين منازلهم للدخول في معسكر مغلق تتخلله بعض المباريات الودية استعدادا لعودة نشاط الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.
كانت هذه تفاصيل خبر صرف المستحقات يعيد الإفريقي التونسي للتدريبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.