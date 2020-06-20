بث مباشر مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وفرايبورج اليوم 20-6-202 الدوري الالماني

تقدم لكم بوابة الوفد خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وفرايبورج والتي ستجمع بين الفريقين اليوم السبت الموافق 20-6-202 على ملعب أليانز أرينا في الجولة 33 من الدوري الألماني . المباراة ستنطلق في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مصر، وستكون مذاعة عبر قناة beIN Sports HD 1 الحاصلة على حقوق بث البطولة وذلك بصوت المعلق الرياضي يوسف سيف . سيف . يحتل بايرن ميونيخ المركز الاول في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 76 نقطة، بفارق 10 نقاط عن دورتموند الوصيف، بينما يقع فريق فرايبورج في المركز الثامنة برصيد 45 نقطة . بث مباشر مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وفرايبورج ..

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