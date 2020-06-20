تعرف على قرارات الاتحاد المصري للإسكواش في اجتماع اليوم

أصدر الاتحاد المصرى للإسكواش، برئاسة عاصم خليفة، عدة قرارات خلال الاجتماع الذى عقد قبل ساعات فى مقر الاتحاد .
وذلك لمناقشة سبل عودة النشاط الرياضى فى الفترة المقبلة، وذلك بحضور أمير وجيه المدير الفنى لمنتخب الرجال والمستشار الفنى للمشروع القومى للموهبين،والحكم الدولى ناصر زهران ومدرب المنتخب أحمد مطعني
وذلك بعد قرار الدولة بعودة الأنشطة الرياضية بداية من 25 يوليو الجارى بعد فترة التوقف التى بدأت فى مارس الماضي.
وقرر اتحاد الاسكواش إرسال لجنة طبيةإلى كل نادٍ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية قبل استئناف النشاط الرياضي، بالإضافة إلى عودة النشاط أول يوليو عبر التدريبات الفردية فقط وليست الجماعية، وبحد أقصى لاعب أو لاعبين فقط داخل الملعب لزجاجي.
كما قرر الاتحاد غلق غرف خلع الملابس ومنع دخول أولياء الأمور إلى الملاعب، حرصاً على سلامة اللاعبين ومنع انتشار الفيروس.
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