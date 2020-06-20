أرتيتا يعلن تشكيل أرسنال لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي

أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، تشكيلة الفريق الرسمية لمواجهة نظيره فريق برايتون، على أرضية ملعب " فالمر "، ضمن مباريات الجولة الـ30 من عمرالدوري الإنجليزي " البريميرليج ". فالمر "، ضمن مباريات الجولة الـ30 من عمرالدوري الإنجليزي " البريميرليج ". وجاء تشكيل أرسنال كالأتي: في حراسة المرمى: بيليرين Advertisements في خط الدفاع: كولاسيناك - موستافي - هولدينج - بيليرين في خط الوسط: سيبايوس - جندوزي - ساكا في الهجوم : لاكازيت - أوباميانج - بيبي

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