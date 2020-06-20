بالمستندات.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة خطاب رفض الأندية خوض لقاءات الدوري

كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة، حقيقة الخطاب المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تردد أنه يمنح الأندية واللاعبين حق رفض خوض مباريات الدوري حال اتخاذ قرار بعودة النشاط. وقال المصدر في تصريحات خاصة ل الوفد، إن الخطاب تم إرساله بالفعل من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا للاتحادات الأهلية، خلال شهر مارس الماضي، ويتضمن عدم اجبار الأندية على رساله لاعبيها للمنتخبات الوطنية والسفر للخارج خوفا من فيروس إرساله بالفعل من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا للاتحادات الأهلية، خلال شهر مارس الماضي، ويتضمن عدم اجبار الأندية على رساله لاعبيها للمنتخبات الوطنية والسفر للخارج خوفا من فيروس كورونا ، كما أن الخطاب يعفي اللاعبين من المشاركة إذا كانوا يرفضون ذلك، دون توقيع عقوبات على الأندية أو اللاعبين. وواصل أن هذا الخطاب يتعلق بارتباطات تخص الكرة النسائية وكرة الصالات خلال شهري مارس وأبريل الماضيين. Advertisements ونفى المصدر ما تردد أن يكون الخطاب متعلق برفض مشاركة الأندية أو اللاعبين في المباريات المحلية.

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