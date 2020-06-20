تشكيل فرايبورج لمواجهة بايرن ميونخ في الدوري الإلماني

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فرايبورج عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة بايرن ميونخ عصر اليوم السبت على ملعب أليانز أرينا ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر الدوري الإلماني. تنطلق مباراة بايرن ميونخ وفرايبورج في تمام الساعة الثالثة ونصف عصرًا بتوقيت القاهرة، الساعة الثالثة ونصف عصرًا بتوقيت القاهرة، بينما تكون مباراة بايرن ميونخ وفرايبورج في تمام الساعة الرابعة ونصف عصرًا بتوقيت المملكة العربية الساعة الرابعة ونصف عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية وتذاع مباراة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت أتش دي "1" المشفرة بتعليق يوسف سف. إن سبورت أتش دي "1" المشفرة بتعليق يوسف سف. جاء تشكيل فرايبورج كالآتي: Advertisements في حراسة المرمى: شفولوف خط الدفاع: لينهارت، شميد، هولير، بيتيرسن خط الوسط: سالي، هينتز، هوفلر في الهجوم: جونتر، جريفو، تيمبيلمان ويدخل بايرن ميونخ المباراة وهو متوج باللقب بطل الدوري الألماني من الجولة الماضية ومتصدرًا البطولة برصيد 76 نقطة، بينما يحتل فرايبورج المركز الثامن برصيد 45 نقطة.

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