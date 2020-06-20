الجمعية العمومية تطالب الجبلاية بإعلان حقيقة ما دار من نقاشات مع الأندية

أصدرت اللجنة المفوضة من الجمعية العمومية للإتحاد المصري لكرة القدم برئاسة محمد الطويلة بياناً رسمياً تطالب فيه اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني بأصدار بيان جديد لإعلان حقيقة ما دار من نقاشات مع الأندية.

كما حذرت اللجنة المفوضة بعدم إرسال البيان السابق الى الإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) نظراً لما يحتويه من مغالطات وإدعاءات غير حقيقيه لم تصدر من الأندية فيما يخص بند المناقشات المتعلقة بإستئناف المسابقات.

وأكدت اللجنة المفوضة من الجمعية العمومية أن 44 نادي من أصل 54 نادي قد أبدوا