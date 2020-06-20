ليفاندوفسكي يقود تشكيل بايرن ميونخ الرسمي أمام فرايبورج

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة فرايبورج عصر اليوم السبت على ملعب أليانز أرينا ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر الدوري الألماني. تنطلق مباراة بايرن ميونخ و فرايبورج في تمام الساعة الثالثة ونصف عصرًا بتوقيت القاهرة، الثالثة ونصف عصرًا بتوقيت القاهرة، بينما تكون مباراة بايرن ميونخ و فرايبورج في تمام الساعة الرابعة ونصف عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتذاع مباراة بشكل حصري عبر قناة بيإن سبورت أتش دي " 1" المشفره بتعليق يوسف سف. المشفره بتعليق يوسف سف. وجاء التشكيل الرسمي لـ بايرن ميونخ على النحو التالي: Advertisements في حراسة المرمى: أولريتش خط الدفاع: بافارد ، بواتينج - مارتينيز ، لوكاس هيرنانديز خط الوسط: كيميتش ، جوريتسكا ، كويسانسى في الهجوم: مولر، سينج، ليفاندوفسكي ويدخل بايرن ميونخ المباراة وهو متوج باللقب بطل الدوري الألماني من الجولة الماضية ومتصدرًا البطولة برصيد 76 نقطة .

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