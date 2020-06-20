عمر مرموش علىى مقاعد بدلاء فولفسبورج المواجهة شالكة

شهدت قائمة فولفسبورج المواجهة شالكة، التي ستنطلق اليوم السبت، في الساعة الثالثة والنصف عصرًا، ضمن الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الألماني "البوندسليجا"، تواجد المصري عمر مرموش على مقاعد بدلاء فريقه.
وتعتبر تلك المباراة الثامنة على التوالي التي يتواجد فيها، مرموش مع قائمة فريقه الأول بعدما تواجد لأول مرة بعد تصعيده أمام اوجسبورج ضمن الجولة السادسة والعشرين، من
وشارك عمر مرموش، مهاجم فولفسبورج ، مع فريقه خلال مباراة فريقه أمام فرايبورج، ونزل كبديل، وأمام باير ليفركوزن، و المباراة الماضية أمام بوروسيا موشنجلادبخ.
يحتل فولفسبورج المركز السادس برصيد 46 نقطة، فيما يحتل شالكة المركز العاشر برصيد 39 نقطة.
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