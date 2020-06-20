لاعبو برشلونة يشككون في نزاهة التحكيم الاسباني

كشفت المباريات الأخيرة لبرشلونة بعد استئناف الدوري الإسباني عن غضب لاعبي البلوجرانا من التحكيم، وسواء فعلوا ذلك بشكل فردي أو جماعي مثلما شاهدنا حديث مدافع الفريق جيرارد بيكيه بعد التعادل السلبي أمام إشبيلية أمس الجمعة في الجولة 30 من الليجا.

لاعبو برشلونة لا تعجبهم القرارات التحكيمية ضدهم، وما أشعل الأمر، كان احتساب هدف توني كروس أمام إيبار، وإلغاء هدف لصالح فالنسيا. ومقابل هذا ألغى الحكم هدفاً لـ “أنطوان جريزمان” أمام ليجانيس بداعي التسلل على زميله “نيلسون سيميدو”، وذكرت هذه اللقطة اللاعبين بهدف “أرتورو فيدال” الملغى في بطولة السوبر الإسباني أمام أتلتيكو مدريد لتسلل اللاعب التشيلي بميلليمترات.

وقال جيرارد بيكيه بعد مباراة إشبيلة: “أعتقد أنه سيكون من الصعب الفوز بالدوري هذا الموسم، سنفعل كل ما بوسعنا، ولكنهم سيفقدون نقاط قليلة للغاية، انظر إلى الجولات السابقة، لهذا سيكون من الصعب أن يفقد ريال مدريد نقاط”.

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وانضمت تصريحات بيكيه إلى سخرية فيدال على شبكات التواصل الاجتماعي يوم الخميس الماضي بعد إلغاء هدف “رودريجو مورينو” في المباراة التي فاز بها ريال مدريد على فالنسيا بنتيجة 3-0.

وسخر فيدال من هذا القرار عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، حيث رسم خطين أحدهما بالأزرق والآخر بالأحمر، في إشارة إلى الخطوط التي تستخدمها تقنية الفيديو (VAR) رافقًا بذلك تعبيرًا ضاحكًا.

المثير للتعجب، هو أن برشلونة أصبح يشك في نزاهة تقنية الفيديو، بعدما كان يرحب بتطبيقها، ودائما ما دافع النادي الكتالوني عن تطبيق التكنولوجيا حتى في لحظات تضرر الفريق منها، ولم يصدر النادي أي اعتراضات رسمية، بل أشار إلى ضرورة ضبط معاييره فقط، ولكن الأمر الواضح للعيان أن رأي ادارة النادي يسير في اتجاه ورأي اللاعبين في اتجاه آخر.

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