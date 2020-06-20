تقرير | قطر تكافئ أبو تريكة بتجنيس نجله تمهيدًا لضمه للعنابي!

قرر نادي العربي القطري تصعيد لاعب الفريق الشاب أحمد محمد أبو تريكة إلى الفريق الأول تمهيدًا لمشاركته معه خلال المرحلة المقبلة.

وأعلن الجهاز الفني للعربي القطري ضم أحمد محمد ابو تريكة إلى قائمة الفريق التي تضم 26 لاعبا استعدادًا لاستئناف بطولة الدوري القطري يوم 24 يوليو المقبل.

ويؤكد البعض أن قرار العربي القطري بتصعيد أحمد أبو تريكة إلى الفريق الأول، ما هو إلا مكافأة لوالده محمد أبو تريكة عقب تصريحاته الأخيرة التي أشاد من خلالها بالتجربة القطرية في استثمار البشر.

وتعرض أبو تريكة لهجوم غير مسبوق بعد تصريحاته عن المشروع القطري بمناسبة استعدادها لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم 2022، وصل إلى اتهامه بالنفاق ومجاملة دولة قطر التي تستضيفه على أراضيها ويعمل في مجموعة قنوات بي إن سبورتس التابعة لها.

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وقال لاعب الأهلي والمنتخب المصري المعتزل محمد ابو تريكة أن قطر نجحت في تجربة الاستثمار في البشر، وكان نتيجة ذلك الأداء المبهر في استعدادها لاستضافة مونديال 2022.

ويرى محمد أبو تريكة أن أفضل استثمار هو اعداد الكوادر البشرية عن طريق الدراسة والاهتمام الطبي، لأن العامل البشري هو أهم ضلع في أي منظومة ناجحة.

ويشارك أحمد محمد ابو تريكة صاحب الـ17 ربيعًا، بصفة دائمة مع فريق العربي القطري دون 23 عامًا، ولفت الأنظار اليه بسبب مهاراته وقدرته على تسجيل الأهداف.

وذكرت تقارير صحفية أن أبو تريكة تلقى عرضا من جانب المسؤولين عن الكرة في قطر بمنح نجله أحمد الجنسية القطرية استعدادا لتمثيل العنابي في المستقبل القريب.

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