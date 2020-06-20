نتيجة مباراة ارسنال وبرايتون في الدوري الانجليزي

يحل ارسنال ضيفاً على نظيره برايتون، في أهم مباريات اليوم السبت 20-6-2020 بالجولة الـ 30، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تنقل مباراة “آرسنال وبرايتون” على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق الجزائري “حفيظ دراجي”، كما تنقل على قناة سكاي سبورتس الألمانية، وقناة بي تي سبورت 1.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “فالمر” بمدينة برايتون.

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يحتل “آرسنال” المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن صاحب المركز الثامن “توتنهام” الذي تعادل امس امام “مانشستر يونايتد“، وبفارق نقطة واحدة عن اصحاب المركز العاشر والحادي عشر “بيرنلي وكريستال بالاس” على الترتيب.

وينافس “برايتون” على النجاة من الهبوط إلى الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى “تشامبيونشيب”، حيث يقبع في الـ 15 في جدول ترتيب البريمرليج برصيد 29 نقطة، بفارق نقطين فقط عن “بورنموث” صاحب المركز الـ 18 -مركز الهبوط-، وبفارق 6 نقاط عن “نيوكاسل يونايتد” الذي يحتل المركز الـ 14.

يذكر ان لقاء الذهاب بين الفريقين فى الجولة 15 بالبريميرليج قد شهد فوز برايتون بهدفين مقابل هدف لارسنا، فى المباراة التي اقيمت على ستاد الامارات بلندن يوم 5-12-2019.

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