هل يستمر سولشاير مدربًا لمانشستر يونايتد؟

قام مانشستر يونايتد الانجليزي بتوظيف وإقصاء العديد من المدريين منذ تقاعد المدير الفني التاريخي للفريق، أليكس فيرجسون في عام 2013 ، إلا أن أولي جونار سولشاير مازال يُمنح الوقت في منصبه.

وبحسب ما أوردته صحيفة الميرور البريطانية، فإن سولشاير أخبر الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد، إد وودوارد، أن الفريق لن يتمكن من منافسة مانشستر سيتي وليفربول هذا الموسم.

ولكن على الرغم من تراجع أداء مانشستر يونايتد وعدم تواجد الفريق في المركز الذي من المفترض أن يكون فيه، فإن وظيفة سولشاير كمدير فني للفريق ليست تحت التهديد حتى الآن.

وقام مانشستر يونايتد بتوظيف وإقصاء العديد من المدربين منذ رحيل فيرجسون عام 2013، نظرًا لأنهم لم يحققوا المطلوب.

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حيث تم تكليف كل مدير فني يتم تعيينه بتأمين تواجد الفريق في أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، وبمجرد عدم تحقيق ذلك يتم اتخاذ قرار من الإدارة برحيله عن قيادة الفريق.

وفي ذلك الصدد، تم إقصاء المدرب الأسكتلندي “ديفيد مويس” من تدريب الفريق بعد 48 ساعة من إخفاقه في إنهاء الموسم في المركز الرابع، بينما رحل الهولندي “لويس فان خال” بعد تحقيقه للمركز الخامس، على الرغم من فوزه بكأس الاتحاد الانجليزي.

واستطاع البرتغالي “جوزيه مورينيو” الحصول على مقعد في دوري أبطال أوروبا لعامين، لكن تمت إقالته عندما بدأ مانشستر يونايتد موسم 2018/19 بشكل سيئ للغاية، وبدا أن تواجد الفريق بدوري أبطال أوروبا في الموسم الذي يليه أمرًا مستحيلًا.

لكن إدارة مانشستر يونايتد غيرت سياستها هذا الموسم، ومنحت المدرب النرويجي سولشاير الوقت مثل أي مدرب آخر من أجل الاستمرار مع الفريق وبناء قوام مميز للفريق خلال الفترة المقبلة.

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