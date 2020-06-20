تشكيلة ليفربول المتوقعة لديربي الميرسيسايد في الدوري الانجليزي

نشرت تقارير صحفية بريطانية، تشكيلة ليفربول المتوقعة في مباراة الغد ضد إيفرتون في الدوري الانجليزي الممتاز.

ويلعب ليفربول مباراته الأول ضد إيفرتون مساء يوم الأحد، بعد عودة الدوري الانجليزي الممتاز من توقف دام لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويحتاج ليفربول للفوز في مباراتين فقط بستة نقاط، من أجل تحقيق لقب الدوري الغائب عن خزائن النادي منذ 30 عاما.

وتوقعت التقارير تشكيلة قوية للغاية لليفربول في مواجهة إيفرتون، تواجد بها الثنائي محمد صلاح وأندي روبرتسون في التشكيلة الأساسية على الرغم من تكهنات عدم قدرتهما على اللحاق باللقاء.

وشهدت التشكيلة المتوقعة عودة الحارس البرازيلي أليسون بيكر، بعد غياب طويل بسبب الإصابة التي جعلته يغيب عن لقاء ليفربول ضد أتلتيكو مدريد قبل التوقف.

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ووفقًا لما ذكرته التقارير الانجليزية، فمن المتوقع أن يدخل الريدز المباراة بالرسم المعتاد 4-3-3.

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: أرنولد-جوميز-فان دايك-روبرتسون

الوسط: هندرسون-كيتا-فينالدوم

الهجوم: صلاح-وفيرمين-ماني

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