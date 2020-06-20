القصة الكاملة لسخرية أبو تريكة من مدرب برشلونة كيكي بسبب “الفلافل”

سخر محلل قنوات “بي إن سبورتس” محمد أبو تريكة من المدير الفني كيكي سيتين، بعد تعادل فريقه برشلونة مع إشبيلية سلبيا في الأسبوع الثلاثين من الدوري الإسباني مساء الجمعة.

وغرد لاعب الاهلي والمنتخب المصري السابق “محمد أبو تريكة” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل “تويتر”، عقب انتهاء مباراة إشبيلية وبرشلونة ساخرا من مدرب الأخير الإسباني كيكي سيتين.

وقال أبو تريكة في تغريدته مازحًا : “جهز الفلافل لكيكي بسرعة يا أشرف.. ليلة سعيدة للجميع”.

لم تكن تغريدة أبو تريكة واضحة وما دخل الفلافل بتعادل برشلونة مع إشبيلية، ومن هو أشرف الذي يقصده نجم الفراعنة المعتزل؟.

وكشف مراسل قنوات بي إن سبورت القطرية المغربي “أشرف بن عياد” قصة “الفلافل” مع برشلونة.

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وقال “بن عياد” أن المدير الفني السابق لبرشلونة الإسباني “إرنستو فالفيردي” كان يطلب منه بشكل مستمر أن يحضر له “فلافل” لأنه يعشق تلك الأكلة الشعبية”.

وتابع: “خسر برشلونة أمام ليفربول الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا، ثم حقق الفريق نتائج سيئة، ولم يكن يعبأ فالفيردي بكل هذا وكان يطلب مني احضار “الفلافل” له.

وربط أبو تريكة بين نتائج برشلونة السيئة في عهد فالفيردي لعدم تناوله وجبة “الفلافل” وتعادل الفريق أمس أم إشبيلية، وطالب بن عياد بتجهيز الوجبة لكيكي سيتين حتى لا يلقى نفس مصير المدرب السابق.

يذكر أن أبو تريكة أعلن أكثر من مرة أنه من عشاق وانصار فريق برشلونة الإسباني، وأكد أن الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعبه المفضل.

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