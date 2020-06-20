بث مباشر | مشاهدة مباراة ارسنال وبرايتون في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “آرسنال وبرايتون” في أهم مباريات اليوم السبت 20-6-2020 بالجولة الـ 30، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تنقل مباراة “آرسنال وبرايتون” على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق الجزائري “حفيظ دراجي”، كما تنقل على قناة سكاي سبورتس الألمانية، وقناة بي تي سبورت 1.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “فالمر” بمدينة برايتون.

يحتل “آرسنال” المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن صاحب المركز الثامن “توتنهام” الذي تعادل امس امام “مانشستر يونايتد“، وبفارق نقطة واحدة عن اصحاب المركز العاشر والحادي عشر “بيرنلي وكريستال بالاس” على الترتيب.

وحقق آرسنال الفوز في 9 مباريات فقط هذا الموسم بالبريمرليج وتعادل في 13 مناسبة، وخسر في 7 لقاءات.

وينافس “برايتون” على النجاة من الهبوط إلى الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى “تشامبيونشيب”، حيث يقبع في الـ 15 في جدول ترتيب البريمرليج برصيد 29 نقطة، بفارق نقطين فقط عن “بورنموث” صاحب المركز الـ 18 -مركز الهبوط-، وبفارق 6 نقاط عن “نيوكاسل يونايتد” الذي يحتل المركز الـ 14.

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اخر 10 مباريات خاضها الفريقين في بطولة الدوري الإنجليزي، انتصر آرسنال في 4 مباريات وتعادل مثلهما، وخسر مباراتين، بينما فاز “برايتون” في مباراة واحدة فقط، وتعادل في 6، وخسر 3 مباريات.

يذكر ان اخر مواجهة بين “آرسنال وبرايتون ” انتهت بفوز طيور النورس بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على “استاد الإمارات” يوم 5 ديسمبر 2019.

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ارسنال 0-0 برايتون

ملعب فالمر (برايتون)

الدوري الإنجليزي – الجولة الـ 30

تبدأ في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش

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