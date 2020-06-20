شوبير اعلامي حر..لماذا تصدر تويتر مصر؟

تصدر هاشتاج “شوبير اعلامي حر” موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في دعم واضح من جانب جماهير الأهلي لنجمها السابق.

وغرد الآلاف من جمهور الاهلي لمساندة حارس مرمى المنتخب المصري السابق، بعد الهجوم الذي تعرض له في الأيام الأخيرة.

ودافع حارس مرمى الأهلي السابق أحمد شوبير، عن قضية عدم الغاء بطولة الدوري المصري الممتاز بناء على رغبة عدد من الأندية بداعي انتشار فيروس كورونا.

وتعرض شوبير لهجوم كبير من جانب قناة الزمالك، بعد اتهامه بأنه يحارب لاستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز من أجل أن يفوز به الأهلي ناديه السابق.

وتوقفت مسابقة الدوري المصري الممتاز منذ منتصف شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، ويتصدر الاهلي ترتيب البطولة برصيد 49 بينما يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 31 نقطة.

وقام جمهور الزمالك بإطلاق هاشتاج بعنوان “أون شوبير للفتنة”، حيث هاجمه عدد من المغردين، وطالبوه بعدم اقحام نفسه في قضة عودة الدوري المصري.

Advertisements

وأكد شوبير في وقت سابق أنه عندما يطالب باستكمال بطولة الدوري لا يتبرع بالدفاع عن موقف الأهلي، وأنه كان سيطالب باستئناف المسابقة لو كان الزمالك هو الأقرب للفوز باللقب.

وأعلن وزير الرياضة أشرف صبحي عودة الدوري المصري الممتاز بعد توقف طويل على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد، بداية من 25 يوليو المقبل.

ولم يقف جمهور الأهلي مكتوف الأيدي، ورد على جماهير الزمالك بكل قوة ونجح في نشر آلاف التغريدات حتى أصبح هاشتاج “شوبير اعلامي حر” تريند بعد تصدره تويتر.

أزمة منتظرة بين مرتضى منصور وشوبير

وتلوح في الأفق أزمة عنيفة بين رئيس الزمالك مرتضى منصور ومقدم البرامج أحمد شوبير، بسبب موقف الأخير الداعم لعودة الدوري، وسخريته من موقف الأول الذي يطالب بإلغاء البطولة واستكمال بطولة كأس مصر.

وهدد رئيس الزمالك مرتضى منصور، بالتدخل لدى شركة إعلام المصريين التي تمتلك قناة “أون تايم سبورت” من أجل طرد أحمد شوبير من القناة.

وخرجت تسريبات من جانب صحفيين مواليين لرئيس الزمالك مرتضى منصور تؤكد أن قناة أون تايم سبورت ابلغت أحمد شوبير بعدم تجديد عقده ورحيله عنها قريبا.

..