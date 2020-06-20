كيكي سيتين يفسر عدم البدء بجريزمان مع برشلونة ضد إشبيلية

أوضح مدرب برشلونة “كيكي سيتين” سبب تركه “أنطوان جريزمان” على مقاعد البدلاء في استاد “رامون سانشيز بيزخوان”، خلال التعادل السلبي ضد إشبيلية، ليلة أمس الجمعة.

وكافح اللاعب الدولي الفرنسي من أجل استئناف موسمه بعد عودة الدوري الإسباني، في وقت سابق من هذا الشهر، على الرغم من انطلاقه ضد ريال مايوركا وليجانيس.

اختار سيتيان تركه خارج تشكيل البداية، ضد فريق جولين لوبيتيجي، مع منح الفرصة للمهاجم الدنماركي “مارتن برايثويت” في الأندلس، ولكن ظهور لاعب ليجانيس السابق لم يكن على النحو المطلوب.

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وقال سيتين في مقابلة بعد المباراة مع إل شيرينجويتو “اخترت أن أبدأ جريزمان على مقاعد البدلاء؛ لأننا أردنا سرعة بريثويت في المرتدات”.

ثم أضاف “كان أنسو فاتي خيارًا أيضًا، لكن عليّ اتخاذ قرارات قبل وأثناء المباراة، وهذه هي الطريقة التي تم بها العمل، لا تستطيع اللعب بكل اللاعبين الذين تمتلكهم وهذه هي الحقيقة”.

واعترف مدرب ريال بيتيس السابق أن فريقه فقد الآن أفضليته في صراع البطولة، بعد التعادل في النقاط مع لوس روخيبلانكوس، مع احتمال تصدر ريال مدريد للمسابقة، ليلة الأحد ضد ريال سوسيداد.

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