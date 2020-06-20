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قنوات تنقل الدوري الايطالي..كيف تشاهد السيري آ بعد توقف بي ان سبورت؟

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محمود ماهر 0 تبليغ

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أضحى توقف قنوات بي ان سبورت القطرية عن بث ما تبقى من مباريات الدوري الايطالي السيري آ لهذا الموسم، حقيقة لا مفر منها، حيث لم تُعلن إدارة القناة عن نقل أي مباراة من مباريات الجولة الـ 25 هذا الأسبوع.

وتبدأ مباريات الجولة مساء اليوم السبت 20-6-2020 بمباراة بين تورينو وبارما على ملعب الأول، وهو أول لقاء يلعب في السيري آ منذ تجميده في منتصف شهر مارس الماضي بسبب جائحة فيروس .

وأعلنت جميع القنوات الناقلة للدوري الايطالي حول العالم توصلها لحلول رسمية مع ملاك حقوق توزيع المباريات Sky Italia و Dazn ، بإذاعة ما تبقى من مباريات المسابقة عن موسم 2020/2019.

لكن قنوات بي ان سبورت (الجزير سابقًا) لم تُعلن أو تنوه عن إمكانية بث مباريات الدوري الايطالي هذا الأسبوع، علمًا بأنها قد توقفت عن بث لقطات وأهداف ومباريات مُسجلة من الجولات الماضية، حيث ينص العقد على عدم إذاعة أي شيء مُسجل عند الفشل في تسديد القسط الأخير.

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وأضطرت قنوات بي ان سبورت لتسريح 126 موظفًا نهاية الأسبوع الماضي بهدف تخفيف الأعباء المالية والوظيفية، وتقليص فاتورة الرواتب، بالاضافة إلى تخفيض رواتب ما تبقى من عاملين في المحطة بنسبة 25٪.

كل تلك التفاصيل قد لا تهم شريحة كبيرة من عشاق كرة القدم في الوطن العربي، خصوصًا عندما يحين موعد مباراة يوفنتوس وكبار القوم في السيري آ، فالسؤال الأهم سيكون هو كيف تشاهد الدوري الايطالي بعد توقفه على بي ان سبورت؟.

الجميع يتوقع الآن اتجاه قناة ليبيا الرياضية لبث مباريات الدوري الايطالي بالضبط كما فعلت في مباريات كأس ايطاليا على مدار الموسم الحالي، وهو الحل الأفضل بما أن التعليق عربي، لكن توجد قنوات أخرى يمكن للمشاهد الوصول لها، نستعرضها معكم على النحو التالي.

قنوات تنقل الدوري الايطالي

كرة الدوري الايطالي السيري آ (صور: Getty)
كرة الدوري الايطالي السيري آ (صور: Getty)
  • قناة سكاي سبورت سيري 1 إيطاليا | القمر Hot Bird 8 (13B) شرق 13 التردد 12360 الاستقطاب أفقي الترميز 29900 التصحيح DVBS2 8PSK 3/4 التشفير فيديو جارد.
  • قناة sky calcio الايطالية | القمر Hot Bird 16 : شرق 13 التردد 12054 الترميز 29900 – التصحيح 3/4 – التشفير فيديو جارد.
  • قناة Sports Kanalen النرويجية | القمر Astra 1A : شرق 5 – التردد 11385 عمودي الترميز 30000 – التصحيح 3/4 – التشفير فيديو جارد.
  • قناة SportTV2 البرتغال | القمر Hispa Sat 1B/1C/1D : غرب 30 – التردد 12169 – الاستقطاب أفقي الترميز 27500 – التصحيح 3/4 – التشفير ناجرافيشن.
  • قناة Super Sport 9/hd جنوب أفريقيا | القمر Eutelsat Sesat/W4 – شرق 36 – التردد 12054 – الاستقطاب أفقيالترميز 27500 – التصحيح 3/4 – التشفير إرديتو2.
  • قناة Digi Sport1 المجر | القمر Eutelsat W1 – شرق 10 – التردد 11747 – الاستقطاب أفقي الترميز 27500 التصحيح 3/4 التشفير إرديتو 2.
  • قناة Premier Sports 1 آيرلندا | القمر Astra 2A/2B/2D – شرق 28.2 – التردد 12226 – الاستقطاب أفقيالترميز 27500 – التصحيح 2/3 – التشفير فيديو جارد.
  • قناة Arena Sport 2 صربيا | القمر Eutelsat W2 – شرق 16 – التردد 11554 – الاستقطاب أفقيالترميز 30000 – التصحيح 3/4 – التشفير فيديو جارد
  • قناة Digi Sport 2 رومانيا | القمر Thor 2/3 غرب 0.8 التردد 11823 الاستقطاب أفقي الترميز 30000 التصحيح 3/4 التشفير ناجرافيشن.
  • قناة بي ان سبورت فرنسا | القمر Astra 1B1H+2C شرق 19.2 التردد 12168 الاستقطاب عمودي الترميز 29700 التصحيح DVBS2 8PSK 5/6 التشفير ناجرافيشن.
  • قناة Match football 2 روسيا | القمر Eutelsat sesat/w4 – شرق 36 – التردد 11823 – الاستقطاب يمينالترميز 27500 – التصحيح 3/4 – التشفير فياكسس2.

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