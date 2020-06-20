قنوات تنقل الدوري الايطالي..كيف تشاهد السيري آ بعد توقف بي ان سبورت؟

أضحى توقف قنوات بي ان سبورت القطرية عن بث ما تبقى من مباريات الدوري الايطالي “السيري آ” لهذا الموسم، حقيقة لا مفر منها، حيث لم تُعلن إدارة القناة عن نقل أي مباراة من مباريات الجولة الـ 25 هذا الأسبوع.

وتبدأ مباريات الجولة مساء اليوم السبت 20-6-2020 بمباراة بين تورينو وبارما على ملعب الأول، وهو أول لقاء يلعب في السيري آ منذ تجميده في منتصف شهر مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأعلنت جميع القنوات الناقلة للدوري الايطالي حول العالم توصلها لحلول رسمية مع ملاك حقوق توزيع المباريات Sky Italia و Dazn ، بإذاعة ما تبقى من مباريات المسابقة عن موسم 2020/2019.

لكن قنوات بي ان سبورت (الجزير الرياضية سابقًا) لم تُعلن أو تنوه عن إمكانية بث مباريات الدوري الايطالي هذا الأسبوع، علمًا بأنها قد توقفت عن بث لقطات وأهداف ومباريات مُسجلة من الجولات الماضية، حيث ينص العقد على عدم إذاعة أي شيء مُسجل عند الفشل في تسديد القسط الأخير.

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وأضطرت قنوات بي ان سبورت لتسريح 126 موظفًا نهاية الأسبوع الماضي بهدف تخفيف الأعباء المالية والوظيفية، وتقليص فاتورة الرواتب، بالاضافة إلى تخفيض رواتب ما تبقى من عاملين في المحطة بنسبة 25٪.

كل تلك التفاصيل قد لا تهم شريحة كبيرة من عشاق كرة القدم في الوطن العربي، خصوصًا عندما يحين موعد مباراة يوفنتوس وكبار القوم في السيري آ، فالسؤال الأهم سيكون هو “كيف تشاهد الدوري الايطالي بعد توقفه على بي ان سبورت؟”.

الجميع يتوقع الآن اتجاه قناة ليبيا الرياضية لبث مباريات الدوري الايطالي بالضبط كما فعلت في مباريات كأس ايطاليا على مدار الموسم الحالي، وهو الحل الأفضل بما أن التعليق عربي، لكن توجد قنوات أخرى يمكن للمشاهد الوصول لها، نستعرضها معكم على النحو التالي.

قنوات تنقل الدوري الايطالي