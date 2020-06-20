رياضة | زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة سوسيداد في الليجا

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة سوسيداد في الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قائمة فريقه لمواجهة ريال سوسيداد غدًا الأحد في إطار مباريات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا". وشهدت القائمة عودة ماريانو فيما تغيب كلا من إيسكو وناتشو ولوكاس فاسكيز ولوكا يوفيتش. وضمت قائمة ريال مدريد كلا من :- Advertisements حراسة المرمى : كورتوا - أريولا - ألتيوب خط الدفاع : كارفخال - ميليتاو - راموس - فاران - مارسيلو - ميندي - خافي هيرنانديز خط الوسط : توني كروس - لوكا مودريتش - كاسيميرو - فيدي فالفيردي - خاميس رودريجيز خط الهجوم : إيدين هازارد - كريم بنزيمة - جاريث بيل - أسينسيو - إبراهيم دياز - ماريانو - فينيسيوس جونيور - رودريجو.

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