رياضة | ضربة جديدة في وجه ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر ضربة جديدة في وجه ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نيكولاس هولفيك رئيس نادي رين الفرنسي للحفاظ على لاعبي الفريق خاصة بعد أن حسم الفريق تأهله إلى الملحق المؤهل من بطولة دوري أبطال أوروبا نتيجة إلغاء الدوري الفرنسي لهذا الموسم.

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ورفض هولفيك رئيس رين فكرة قتال نادي ريال مدريد الإسباني على التعاقد مع إدواردو كامافينجا نجم خط وسط رين والبالغ من العمر 17 عاماً ليكون بديلاً لكاسيميرو الذي يرى فيه زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي خير قائد لوسط الملعب.

وقال هولفيك لصحيفة ليكيب الفرنسية: "الأولوية بالنسبة لنا هي الحفاظ على الفريق والذي أظهر قدراته خلال هذا الموسم وأعتقد أننا كنا نسير في الطريق الصحيح نحو التأهل الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا وذلك يدفعنا إلى الحفاظ على كامافينجا".