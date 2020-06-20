رياضة | الأهلي يحسم مصير رحيل أحمد الشيخ

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يحسم مصير رحيل أحمد الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى أحمد الشيخ نجم النادي الأهلي نبأ سار بشأن مصيره مع القلعة الحمراء خلال الفترة القادمة بعد انتشار أنباء رحيله عن الفريق.

وشهدت الفترة الماضية تلقى أحمد الشيخ العديد من العروض للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة أبرزها من نادي بيراميدو.

Advertisements

ورفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء فكرة رحيل أحمد الشيخ نهائيا عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري.

وأكد فايلر إلى إدارة النادي الأهلي أن الشيخ يعتبر من العناصر الأساسية في الفريق الأحمر ولا يمكن التفريط فيه حاليا على الرغم من عدم مشاركته مع النادي بشكل كبير.

وقد شارك عمرو الشيخ في 15 مباراة حتى الآن مع النادي الأهلي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدفين آخرين.