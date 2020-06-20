رياضة | حوار| محمد عبد المنعم: حلم حياتي اللعب للفريق الأول بالأهلي.. و"كورونا" حرمتني من المشاركة الأولى مع سموحة.. نحن المرشحون الأول للقب إفريقيا.. وهذا وعد فايلر

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر حوار| محمد عبد المنعم: حلم حياتي اللعب للفريق الأول بالأهلي.. و"كورونا" حرمتني من المشاركة الأولى مع سموحة.. نحن المرشحون الأول للقب إفريقيا.. وهذا وعد فايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

- هذه بدايتي مع كرة القدم من مركز الشباب إلى الأهلي

-أول مرتب ليا مع الأهلي كان 80 جنيه وكنت سعيد للغاية بالحصول عليهم

- رحلت إلى سموحة من أجل المشاركة في المباريات وفايلر وعدني بفرصة ولكن.!

- الأهلي المرشح الأول للفوز بلقب إفريقيا ومجلس الإدارة يوفر كل شيء من أجل التتويج

- الوداد منافس صعب ولكن نحن الأهلي والفوز على صن داونز

- مندهش من بعض الأندية الرافضة لاستكمال الدوري.. وعودة النشاط تعني إعادة الحياة لطبيعتها

-وائل جمعة مثلي الأعلى محليا وراموس وفان دايك عالميا

- بشجع برشلونة ونفسي ألعب في الدوري الإنجليزي

-أتمنى التواجد مع منتخب مصر بأولمبياد طوكيو

في موسم 2016-2017 قرر حسام البدري المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تصعيد لاعب من فريق الشباب بالنادي الأحمر لم يتجاوز عمره الـ17 عامًا إلى تدريبات الفريق الأول بعدما لفت الأنظار إليه مع الناشئين.

ومنذ ذلك التوقيت وهو يشارك في التدريبات مع الفريق الأول، كما أنه دخل ضمن قائمة الأهلي في مباراة طلائع الجيش بنفس الموسم لكنه لم يحصل على فرصة المشاركة مع الفريق الأحمر، ليقرر في يناير الماضي الرحيل إلى سموحة على سبيل الإعارة من أجل المشاركة.

إنه محمد عبد المنعم لاعب فريق الأهلي مواليد 99 والذي يتوقع له الكثير من المدربين بأن يكون له مستقبل كبير في كرة القدم المصرية وفي مقدمتهم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر، وحمادة صدقي مدرب سموحة.

"الخليج 365 الرياضي" التقى عبد المنعم الشهير بـ"كامبوس" وأجرى معه هذا الحوار والذي يحكي فيه بدايته مع كرة القدم وانتقاله للأهلي وطموحه في الفترة المقبلة وأسرار كثيرة، وإليكم نص الحوار :-

كيف كانت بدايتك مع كرة القدم؟

أنتا من قرية شرويدة التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية وكنت أمارس كرة القدم في مركز شباب القرية.

وكيف كان انتقالك إلى النادي الأهلي؟

علمت بأن هناك اختبارات في النادي الأهلي، وسافرت إلى القاهرة رفت والدي، وخضت الاختبارات ووقع اختيار اللجنة علي أنا وحدي رغم أن هناك 20 لاعبًا كانوا يخوضون الاختبارات معي ومن هنا بدأت رحلتي مع النادي الأهلي.

وماذا بعدما نجحت في الاختبارات؟

قمت بالتوقيع على استمارات الانضمام لناشئين النادي وكان عمري 9 سنوات ومن هنا بدأت رحلتي في كرة القدم مع الأهلي وبدأت في التدرج في فرق الشباب حتى تم تصعيدي في الفريق الأول.

هل تتذكر أول راتب حصلت عليه من الأهلي؟

بكل تأكيد أتذكره وهو 80 جنيهًا، وكنت سعيد للغاية بهم.

ومن هم المدربون أصحاب الفضل عليك في مرحلة الناشئين بالأهلي؟

كابتن ياسر رجب وكابتن عادل عبد الرحمن.

وكيف صعدت للفريق الأول في الأهلي ؟

كان عمري 17 سنة واختاراني الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق في ذاك التوقيت بالتدريب مع الفريق الأول، وكنت سعيدًا للغاية.

وماذا عن أول تدريب لك مع الفريق الأول؟

كنت سعيدًا للغاية بعد اختيار الكابتن حسام البدري لي، واللاعبين الكبار تحدثوا معي وفي مقدمتهم حسام غالي وسعد الدين سمير وحسام عاشور وقاموا بتوجيه الكثير من النصائح لي والتي لا أنساها أبدا.

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على الرغم من تصعيدك منذ فترة طويلة مع الفريق إلا أننا لم نراك تشارك في المباريات ما هو السبب في ذلك؟

هي بكل تأكيد وجهة نظر للأجهزة الفنية والتي أحترمها، ولكني كنت أشارك في التدريبات مع الفريق الأول ثم أعود للمشاركة في المباريات مع فريق الشباب بالنادي مواليد 99، لكني تواجدت مرة على مقاعد بدلاء الفريق الأول في مباراة طلائع الجيش في موسم 2017-2018 لكني لم أشارك.

لننتقل إلى جزئية اخرى في حديثنا.. لماذا تمت إعارتك إلى سموحة؟

في الحقيقة أنا من طلبت الخروج على سبيل الإعارة في يناير الماضي من أجل الحصول على فرصة المشاركة في المباريات، خاصة وأن الكابتن حمادة صدقي يعرفني منذ منتخب الناشئين ويعلم قدراتي وطلب ضمي للفريق السكندري.

وماذا كان رأي فايلر في عرض سموحة؟

المدرب السويسري كان رافضًا وطلب مني الاستمرار ووعدني بالحصول على فرصة المشاركة، خاصة وأن الفريق يعاني من الغيابات بسبب الإصابات، ولكني طلبت منه الموافقة على العرض بعدما عقدت معه أكثر من جلسة حتى وافق.

وماذا عن رسالة فايلر الأخيرة لك قبل الإعارة لسموحة؟

فايلر قام بالتحدث معي واكد لي بأنني لاعب واحد وسأعود في الموسم المقبل، وسأحصل على فرصة المشاركة مع الأهلي، والتي أتمنى أن يحدث ذلك في الوقت القريب.

رغم إعارتك إلى سموحة إلا أنك لم تشارك في أي مباراة.. ما هو السبب؟

انضميت إلى فريق سموحة قبل مباراة الاتحاد السكندري بيوم واحد وبعد صلاح محسن بـ5 أيام،ثم تواجدت بعد ذلك في قائمة الفريق في المباراة التي تليها أمام مصر المقاصة، وكنت سأشارك أمام إف سي مصر لكن إصابة الهاني سليمان حرمتني من المشاركة، وبعد مباراة الأهلي كان أمامنا مباراة المقاولون العرب وكابتن حمادة صدقي تحدث معي وأبلغني بأنني سأشارك في المباراة منذ البداية بسبب إيقاف محمد كوفي ولكن توقف النشاط بسبب كورونا.

بمناسبة ذكرك لجائحة كورونا.. كيف ترى عودة النشاط بعد التوقف الطويل؟

كرة القدم هي وظيفة مثل أي وظيفة وأنا استقبلت عودة النشاط الرياضي بسعادة كبيرة، فعودته تمثل عودة الحياة إلى طبيعتها ولكني مندهش ممن يعارض ذلك.

ماذا تقصد ؟

أنا مندهش للغاية من بعض الذين يحاولون عدم استئناف النشاط الرياضي وعدم استكمال الدوري فعودة المباريات سيجعل الناس تلتزمة في بيوتها من خلال متابعتها لها.

لو انتقلنا إلى بطولة إفريقيا.. ما هي حظوظ الأهلي في التتويج باللقب؟

بكل تأكيد حظوظ الأهلي كبيرة للغاية ويبقى هو المرشح الأول للفوز باللقب، فهناك حالة تركيز كبيرة داخل الفريق على الفوز باللقب الإفريقي هذا الموسم، ومجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب يسهل كافة الأمور للفريق من أجل تحقيق اللقب.

وكيف ترى مباراة الأهلي أمام الوداد المغربي؟

المباراة بطل تأكيد ستكون صعبة لأن الوداد المغربي فريق كبير أيضا لكن لا ننسى أننا الأهلي أفضل ناد في إفريقيا، وعلى الرغم من أن الوداد فاز بالبطولة في عام 2017 بعد الفوز علينا بهدف نظيف إلا أننا قادرون على الإطاحة به مثلما فعلنا مع صن دوانز.

بمناسبة مباراة صن دوانز.. هل تخطي هذا المنافس الصعب يمنح الأهلي دفعة قوية في التتويج باللقب؟

بكل تأكيد الفوز على صن دوانز يمنحنا دفعة قوية لأننا نجحنا في رد الدين للفريق الجنوب إفريقي، وأقصيناه من البطولة.

ما هو مثلك الأعلى محليا وعالميا؟

محليا كابتن وائل جمعة وعالميا سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد وفان دايك لاعب ليفربول

وما هو النادي الذي تشجعه؟

أشجع برشلونة وليفربول

وما هو الدوري الذي تتمنى أن تلعب فيه؟

أمنيتي الاحتراف في الدوري الإنجليزي.

في النهاية.. ما هي طموحاتك في المستقبل؟

طموحاتي كبيرة للغاية فطموحي الأول أن أشارك في المباريات مع سموحة كي أعود إلى الأهلي وأحقق حلمي باللعب للفريق الأول، والتواجد مع منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد طوكيو التي ستقام في العام المقبل، فتمثيل منتخب مصر شرف لأي لاعب.