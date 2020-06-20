رياضة | أوباميانج يقود هجوم آرسنال أمام برايتون

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر أوباميانج يقود هجوم آرسنال أمام برايتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ميكيل ارتيتا المدير الفني لفريق أرسنال عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق برايتون في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : لينو.

Advertisements

خط الدفاع : بيلرين - موستافي - هولدينج - كولاسيناك.

خط الوسط : جندوزي - سيبايوس - ساكا - نيكولاس بيبي.

خط الهجوم : الكسندر لاكازيت - اوباميانج.

وكان فريق أرسنال قد تعرض لهزيمة ثقيلة في الأيام الماضية من فريق مانشستر سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد.