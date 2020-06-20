رياضة | ليفاندوفسكي يقود هجوم بايرن ميونخ أمام فرايبورج

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر ليفاندوفسكي يقود هجوم بايرن ميونخ أمام فرايبورج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن هانسي فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق فرايبورج في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب الاليانز ارينا ضمن منافسات الجولة الـ33 من عمر الدوري الألماني.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : اولريتش.

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خط الدفاع : بنجامين بافارد - بواتينج - مارتينيز - لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط : كيميتش - جوريتزكا - كويسانسي - سينج.

خط الهجوم : روبرت ليفاندوفسكي - توماس مولر.

وكان قد حسم فريق بايرن ميونيخ بطولة الدوري الألماني في الجولة الماضية بعد فوزه على حساب فريق فيردبريمن بنتيجة هدف نظيف.