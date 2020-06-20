رياضة | مفاجأة.. عمار حمدي يفاجئ الأهلي ويرفض أوامر فايلر

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. عمار حمدي يفاجئ الأهلي ويرفض أوامر فايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حسم موقف عمار حمدي لاعب الفريق المعار إلى طلائع الجيش، عقب عودته من سويسرا.

وكان السويسري رينيه فايلر، أبدى رغبته في إستعادة لاعبه عقب نهاية الموسم الجاري، وعدم تجديد إعارته نظرًا للحاجة الفنية إلى خدماته بالموسم الجديد.

وحرص حمدي، على التواصل مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وأبلغه بتلقيه عدد من العروض، ورغبته في الاستمرار في الإعارة لموسم آخر من أجل الاستمرار في المشاركات الأساسية.

وأكد اللاعب أنه تلقى عرضين من جانب نادي بيراميدز سبورت، والاتحاد السكندري، إلا أنه يفضل العودة إلى صفوف زعيم الثغر بالموسم المقبل.

ومن المنتظر أن يعود فايلر، إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة عقب قضائه إجازة لمدة 10 أيام في بلاده للإطمئنان على إسرته.