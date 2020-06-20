رياضة | راحة 12 يوما للاعبي بايرن ميونخ بعد نهائي كأس ألمانيا

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر راحة 12 يوما للاعبي بايرن ميونخ بعد نهائي كأس ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الالماني على راحة جميع لاعبي الفريق لمدة 12 يوما بعد نهائي كأس ألمانيا

وفي مقابلة مع موقع "شبورت بوتسر" الرياضي، قال فليك اليوم السبت :" كمدير فني لا أستطيع أن أدعي لنفسي أنني أعرف كل شيء على نحو أفضل، وعندما أتحدث إلى الخبراء، فإنني أزيد من علمي، وهذا هو أساس النجاح".

كان فليك/55 عاما/ تولى قيادة بايرن في نوفمبر الماضي خلفا لنيكو كوفاتش، وقد قاد الفريق البافاري هذا الموسم للحصول على درع الدوري للمرة الثامنة على التوالي.

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وأشار اللاعب السابق في صفوف النادي البافاري إلى أنه تعلم شيئا ولاسيما من اثنين من المدربين السابقين لبايرن :" كان أودو لاتيك يقول دائما: أُفَضِّل أن أعلي من شأن لاعبيّ، كما أن يوب هاينكس كان يجعل اللاعبين، الذين لم يكونوا نجوما كبارا، يشعرون بأنهم محل تقدير، وهذا الأمر انطبع عليّ، فأنا أقول للناس ما يفعلونه جيدا، لا أن أمتدح نفسي، بل أقول رائع أنك فعلت هذا مرة أخرى".

وأضاف فليك أنه شخصيا يعرف كيف يمكن مساندة اللاعبين مشيرا إلى أن هذا "يتطلب من وقت لآخر الحديث بصراحة، وهذا مهم أيضا سواء مع كبار النجوم أو مع المواهب الجديدة".

ورأى فليك أن اللاعبين يجب أن يعرفوا ما هو المتوقع منهم.

وقال فليك إن الفريق سيأخذ عطلة لمدة 12 يوما بعد مباراة نهائي الكأس أمام باير ليفركوزن في الرابع من يوليو المقبل "وعندما يعود الجميع سيتم إجراء ثلاثة اختبارات للكشف عن فيروس كورونا، وسنقوم في البداية بالتدريب افتراضيا، وبعد الاختبار الثاني سنعاود التدريب في مجموعات صغيرة وبعد الاختبار الثالث سوف نجري تدريبا للفريق، ونحن نتطلع إلى هذا".