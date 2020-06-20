رياضة | الشناوي يحسم مصيره.. وقرار جديد من الأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر الشناوي يحسم مصيره.. وقرار جديد من الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فكرة الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتلقى الحارس عدد من العروض الخليجية والأوروبية، خلال الساعات الماضية بعد ظهوره بمستوى مميز مع الفريق بالموسم الجاري.

وقرر الشناوي، غلق ملف الرحيل عن ملعب التتش، والتمسك ببقائه خاصةً بعدما تألق وبات الحارس الأول للمنتخب الوطني على مدار السنوات الماضية.

ومن المنتظر أن يقوم مجلس إدارة النادي الأهلي، بتعديل عقد اللاعب ورفع قيمة راتبه بعد قرار بقاؤه وعدم أي وجود بدائل سوى علي لطفي ومصطفى شوبير، بعد رحيل شريف إكرامي بنهاية الموسم الحالي.

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