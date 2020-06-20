رياضة | الشناوي يحسم مصيره.. وقرار جديد من الأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر الشناوي يحسم مصيره.. وقرار جديد من الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتلقى الحارس عدد من العروض الخليجية والأوروبية، خلال الساعات الماضية بعد ظهوره بمستوى مميز مع الفريق بالموسم الجاري.
وقرر الشناوي، غلق ملف الرحيل عن ملعب التتش، والتمسك ببقائه خاصةً بعدما تألق وبات الحارس الأول للمنتخب الوطني على مدار السنوات الماضية.
ومن المنتظر أن يقوم مجلس إدارة النادي الأهلي، بتعديل عقد اللاعب ورفع قيمة راتبه بعد قرار بقاؤه وعدم أي وجود بدائل سوى علي لطفي ومصطفى شوبير، بعد رحيل شريف إكرامي بنهاية الموسم الحالي.
اقرأ أيضا.. الأهلي يزاحم الزمالك على صفقة "الهداف"
من جانبه، اشتعل صراع قوي بين نادي الزمالك وغريمه التقليدي النادي الأهلي في الفترة الماضية للتعاقد مع واحد من نجوم الدوري المغربي الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
ويرغب كل من الأهلي والزمالك في التعاقد مع المغربي كريم بركاوي نجم نادي حسنية أغادير في الميركاتو الصيفي المقبل.
وكشف موقع "le360 سبور" المغربي أن كريم البركاوي تجاهل عروض الأهلي والزمالك ويقترب بشدة من الانضمام إلى صفوف نادي صن داونز الجنوب إفريقي في الصيف.
وأكد الموقع أن نادي صن داونز تواصل مع وكيل أعمال البركاوي في الفترة الماضية وعرض مبلغ ضخم لضم اللاعب وهناك اتجاه للموافقة على العرض.
وأشار الموقع إلى أن كريم بركاوي سيرد على العرض المقدم من نادي صن داونز بشكل نهائي خلال الأيام القليلة المقبلة ولكن المؤكد حتى الآن أنه لن ينضم إلى الأهلي أو الزمالك.