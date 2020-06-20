رياضة | تصريحات قوية من زيدان قبل مواجهة ريال سوسيداد

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر تصريحات قوية من زيدان قبل مواجهة ريال سوسيداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على صعوبة مباراة فريقه غدًا أمام ريال سوسيداد بالجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

زيدان قال في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد :"نعلم بصعوبة المباراة، إنها المرة الأولى التي سنلعب فيها خارج ملعبنا".

وأضاف :"بعد تعادل برشلونة أمس لن يتغير شيء. غدا لدينا نهائي آخر. ونحن نركز فقط على مباراة الغد للفوز به".

وواصل :"لم يتغير شيء، سنلعب المباراة الثالثة غدا، نهائيٌ آخر من ضمن 11 نهائيًا يتعين علينا لعبه".

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وحول تصريحات بيكيه قال :" لديّ رأيي الشخصي، لكني سأحتفظ به لنفسي. لا أعتقد أن الحكام يساعدوننا. وآمل ألا يؤثر ذلك على الحكام، نحن ريال مدريد ولا أود التفكير بهذه الأمور".

وأشار :"أسينسيو بحالة جيدة. في المباراة الماضية دخل في الشوط الثاني. نحن سعداء بوجوده لكن سنتعامل معه بهدوء. خطوة تلو الأخرى. لقد عانى من إصابة خطيرة. يجب علينا الصبر والتريث".

وأوضح :"ستكون هذه أول مباراة نلعبها خارج الديار، ضد فريق جيد للغاية، سيعقدون الأمور علينا وعلينا اللعب بشكل جيد لتحقيق الفوز"."

وزاد :"أنا أثق في جاريث بيل ثقة عمياء وبكل صراحة".

وأكمل :"أفضل شيء بالنسبة لنا هو التفكير في كرة القدم. يمكنني أن أشتكي ، لكن لن يتغير شي".