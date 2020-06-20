رياضة | أول قرار من فايلر قبل استئناف تدريبات الأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر أول قرار من فايلر قبل استئناف تدريبات الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، خضوع اللاعبين لقياسات وزن تزامنًا مع عودة التدريبات الجماعية.

كما كلف فايلر، طبيب التغذية بوضع برامج خاصة بالتغذية للاعبين من أجل إعداد اللاعبين ووصولهم للوزن المثالي خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعبون خلال الساعات المقبلة، لمسحتين من التحاليل الخاصة بفيروس كورونا المستجد، بناءً على تعليمات الوزارة قبل استئناف النشاط.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أعلن في وقت سابق عن عودة التدريبات نهاية الشهر الجاري، استعدادًا لاستئناف الدوري بنهاية الشهر المقبل.

وتوقف النشاط الرياضي في مصر وأغلب دول العالم، لأكثر من 3 أشهر بناءً على توصية من وزارات الصحة العالمية، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

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