رياضة | برشلونة يغير بوصلته تجاه أنسو فاتي

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يغير بوصلته تجاه أنسو فاتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي برشلونة الإسباني لتحصين نجمه أنسو فاتي لأطول فترة ممكنة خوفًا عليه من الأندية الأوروبية التي تسعى إلى ضمه مع كل ميركاتو خاصة أنه أحد المواهب الاستثنائية في كرة القدم في العالم.

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية عن أن إدارة برشلونة تحصن أنسو فاتي من الرحيل حتى مع وجود ليونيل ميسي ولويس سواريز وأنطوان جريزمان، واقتراب قدوم الأرجنتينى لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان إلى ملعب كامب نو.

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وأشارت الصحيفة إلى إدارة الفريق الكتالوني تحافظ على تدريبات فاتي مع الفريق الأول فإذا لم يجد فرصة في المشاركة بجوار ميسي وسواريز وجريزمان فإنه سيلعب مع الرديف من أجل اكتساب شخصية برشلونة.