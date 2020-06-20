رياضة | 40 مليون يورو تعقد مهمة برشلونة

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر 40 مليون يورو تعقد مهمة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب نادي موناكو الفرنسي مبلغًا كبيرًا لبيع صانع ألعابه المميز إلى نادي برشلونة الإسباني والذي كان قد تعاقد معه من صفوف فريق إشبيلية الإسباني في شهر أغسطس الماضي وذلك لمدة 5 مواسم قضى منها عامً واحدً فقط.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن أن موناكو طلب مبلغ 40 مليون يورو مقابل بيع وسام بن يدر الذي عاد إلى اهتمامات نادي برشلونة للمرة الثانية بعد أن حاول ضمه من صفوف إشبيلية الإسباني في العام الماضي.

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وأشارت الصحيفة إلى أن موناكو يطلب 40 مليون يورو مقابل بيع وسام بن يدر حتى لا يخسر أي مقابل مادي في الصفقة خاصة أن هذا هو نفس المبلغ الذي اشتراه به من فريق إشبيلية كما زاد تألق اللاعب في الدوري الفرنسي.