رياضة | صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على صفقة "الهداف"

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على صفقة "الهداف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتعل صراع قوي بين نادي الزمالك وغريمه التقليدي النادي الأهلي في الفترة الماضية للتعاقد مع واحد من نجوم الدوري المغربي الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويرغب كل من الأهلي والزمالك في التعاقد مع المغربي كريم بركاوي نجم نادي حسنية أغادير في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكشف موقع "le360 سبور" المغربي أن كريم البركاوي تجاهل عروض الأهلي والزمالك ويقترب بشدة من الانضمام إلى صفوف نادي صن داونز الجنوب إفريقي في الصيف.

وأكد الموقع أن نادي صن داونز تواصل مع وكيل أعمال البركاوي في الفترة الماضية وعرض مبلغ ضخم لضم اللاعب وهناك اتجاه للموافقة على العرض.

وأشار الموقع إلى أن كريم بركاوي سيرد على العرض المقدم من نادي صن داونز بشكل نهائي خلال الأيام القليلة المقبلة ولكن المؤكد حتى الآن أنه لن ينضم إلى الأهلي أو الزمالك.

اقرأ أيضا.. فايلر يحدد موعد عودته للأهلي



Advertisements

من جانبه، حدد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي موعد انتهاء إجازته وعودته إلى القاهرة مرة أخرى لقيادة تدريبات الفريق الأحمر الجماعية.

وكان فايلر قد غادر مصر يوم الخميس الماضي 11 يونيو متجها إلى مسقط رأسه سويسرا لقضاء إجازة صغيرة مع عائلته قبل العودة للتدريبات الجماعية من جديد.

وستستغرق إجازة فايلر في سويسرا حوالي ١٠ أيام أو أكثر ومن المتوقع أن يعود في نهاية شهر يونيو الجاري لقيادة تدريبات الأحمر من جديد بشكل طبيعي.

وأكد رينه فايلر أنه ينوي العودة إلى القاهرة في 25 يونيو الجاري ليتولى قيادة تدريبات الأهلي بعد ذلك بشكل طبيعي استعدادا لعودة بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسيباشر الجهاز المعاون لفايلر تدريبات اللاعبين من منازلهم خلال الفترة القادمة مثلما كان يحدث في السابق حتى يعود المدرب السويسري من عطلته.

وأعلن وزير أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء الماضي رسميا إمكانية عودة فرق الدوري لخوض التدريبات الجماعية بداية من يوم ٢٠ يونيو الجاري واحتمالية عودة الدوري في منتصف الشهر القادم.