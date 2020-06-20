رياضة | قبل انطلاق ماراثون الثانوية العامة.. تعرف على "مجاميع" أبرز نجوم الكرة المصرية

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر قبل انطلاق ماراثون الثانوية العامة.. تعرف على "مجاميع" أبرز نجوم الكرة المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة غدًا الأحد، والذي يأتي هذا العام وسط ظروف صعبة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر، وارتفاع حالات الإصابات والوفيات به بشكل مرعب، وهذا الأمر يُزيد مخاوف أولياء الأمور على أبنائهم وبناتهم بجانب خوفهم الكبير من صعوبة الامتحانات نفسها.

وتعد الثانوية العامة مرحلة فارقة في مستقبل الطلاب بمصر، حيث تحدد "المجاميع" الذي يحصل عليها الطلاب في هذه المرحلة شكل مستقبلهم العلمي، والكليات الذي سيلتحقون بها والتي تنقسم وفقًا لنظام التنسيق المعمول به في مصر بين كليات القمة والقاع، حيث يرغب جميع أولياء الأمور أن يحصل أبنائهم على أعلى الدرجات للالتحاق بكليات القمة لضمان مستقبل أفضل لهم.

أبرز "مجاميع" نجوم الكرة المصرية في الثانوية العامة

واستطاع عدد من نجوم الساحرة المستديرة في مصر التفوق والحصول على "مجاميع" مرتفعة في الثانوية العامة خلال السنوات الماضية، حيث لم يشغلهم حبهم لكرة القدم والتألق في الملاعب المصرية في تحقيق إنجاز آخر بالتواجد في كليات القمة بأعرق الجامعات المصرية.

وتضم قائمة أصحاب "المجاميع" المرتفعة في الملاعب المصرية حارس مرمي الأهلي شريف إكرامي وحصل على 98% في الثانوية العامة والتحق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وحصل على نفس المجموع أيضًا عمرو بركات نجم الأحمر السابق والتحق بكلية الهندسة، بينما حصل عمر جابر لاعب بيراميدز على 96%.

أما محمود عزت مدافع سموحة حصل على 98.5% والتحق بكلية الصيدلة ليسجل اسمه ضمن المتفوقين من نجوم الكرة المصرية، وهو نفس الحال لحارس الأهلي السابق أحمد فوزي والذي تخرج ايضًا من كلية طب الأسنان، بينما حصل مدرب منتخب مصر السابق محمود فايز على 93.5 والتحق بكلية الألسن.

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ومن النجوم المتفوقين في ملاعبنا المصرية ايضًا أيمن زين لاعب المقاولون العرب السابق ومحمد أبو العلا نجم الزمالك السابق وتفوق الثنائي في مرحلة الثانوية العامة وتخرج من كلية الطب.

وحصل محمد أبوتريكة نجم الكرة المصرية السابق على 80.5 % وجاءت نتيجة التنسيق التحاقه بكلية العلوم ولكنه قام بتحويل أوراقه لكلية الآداب قسم تاريخ، بينما حصل زميله السابق وائل جمعة على 84% وتخرج من كلية الآداب قسم إنجليزي، وحصل محمد ناجي جدو مهاجم الأحمر السابق على 86% وتخرج من كلية الآداب قسم لغة فرنسية بالإسكندرية.

أما أشرف قاسم نجم الزمالك السابق حصل على 80 % في الثانوية العامة والتحق في البداية بكلية تجارة إنجليزي، بعدها انضم لكلية الشرطة، ثم تركها وانتقل للدراسة في معهد التعاون، وحصل أمير عزمي مجاهد نجم ومدرب الأبيض السابق على 80 % وتخرج من الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا.

ولم يكن التفوق حليف جميع لاعبي الكرة المصرية، حيث انشغل العديد من اللاعبين بكرة القدم وفشلوا في الحصول على مجاميع مرتفعة في الثانوية العامة، وعلى رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر وحصل على 52.5%، وكذلك رمضان صبحي لاعب الأهلي وحصل على 60.9%.

مصطفي يونس نجم الكرة المصرية السابق حصل في الثانوية العامة على 58%، بينما حصل أسامة نبيه مدرب منتخب مصر السابق على 64 %، وأحمد شوبير حارس الأهلي السابق حصل على 65 % ليلتحق بمعهد التعاون، بينما حصل خالد الغندور على 70 % وتخرج من كلية الحقوق.

من "أهل القاع" في الكرة المصرية أيضًا، محمد صلاح مدرب الزمالك السابق وحصل على 59%، ومحمود تريزيجيه لاعب منتخب مصر وأستون فيلا الإنجليزي وحصل على 55 %، وكذلك محمد فاروق لاعب بيراميدز وحصل على 76 %، وأسامة حسني مهاجم الأهلي السابق وحصل على 72 %.