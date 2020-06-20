رياضة | الرجاء يعلن إقالة نبيل محمود وجهازه المعاون بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر الرجاء يعلن إقالة نبيل محمود وجهازه المعاون بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس إدارة نادي الرجاء، أحد فرق لمجموعة الثالثة، بالقسم الثاني، إقالة، نبيل محمود رامبو، وجهازه المعاون، رغم توقف النشاط حالياً بسبب مخاطر إنتشار فيروس كورونا

وقام نادي الرجاء بنشر بين بيان عبر موقعة الرسمي، تضمن ما يلي :

"نظرآ للظروف والازمه المالية الصعبة التى يمر بها نادى الرجاء وكذلك عدم وضوح الرؤية عن أستكمال الخمس مباريات المتبقية من عمر الدورى او من عدمة أتقدم بخالص الشكر والتقدير للجهاز الفنى بالكامل للفريق الأول بالنادى على مابذلوه من جهد وعطاء ومحاولة الصعود والعوده للدورى الممتاز ولكن دائما تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن".

كما تضمن البيان أنه فى حال أستكمال الدورى سيلعب النادى المطروحي بالناشئين مواليد 99.